Glicine fritto | la ricetta diventa virale L’influencer vegana finisce in ospedale

Leggi su biccy

(Di sabato 6 maggio 2023) Carlotta Perego non ha fatto in tempo ad assaporare il successo del suo ultimo video sulche è finita in. Ma come ha tenuto a precisare sui propri profili social, le due cose non sarebbero collegate. Ma andiamo per gradi. I profili TikTok e Instagram di Cucina Botanica, gestiti da Carlotta Perego, nei giorni scorsi sonoti entrambi molto popolari perché un video di una suato: quella sul. “Unadi una semplicità imbarazzante, ma che stupisce sempre tutti”, ha assicurato cucinandolo. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, sotto al video sulsono stati pubblicati tantissimi commenti. “Da chi ...