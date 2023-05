Gli ucraini sono sfiduciati verso parlamento e governo | ma fiduciosi nell' esercito e in Zelensky

(Di sabato 6 maggio 2023)stati pubblicati sull’ufficiale Ukrinform i risultati sommari di un vasto sondaggio condotto dalla società “Gradus Research”, sopra “i sentimenti socio-politici nel contesto dell’invasione su larga scala del territorio ucraino da parte della Russia”. Li cito perché mi sembrano comunque interessanti, senza illustrare nel dettaglio le singole domande e la loro evoluzione nel tempo. Fra le istituzioni, glihanno soprattutto fiduciae Forze Armate. E’ la risposta del 69 per cento degli interpellati. Il 49 per cento dichiara la propria fiducia nel presidente. Le organizzazioni volontarie riscuotono la fiducia del 27 per cento. Seguono i medici, il 20 per cento, le associazioni di assistenza, il 16, la polizia nazionale, il 12. Il, cioè il Consiglio dei ministri, ottiene ...

Le azioni del Cremlino hanno reso possibile ciò che nel nostro Paese individualistico appariva impossibile: incoraggiare che hanno il russo come lingua materna a passare pian piano alla

