Gli occhi semichiusi dell’Occidente sull’Uzbekistan che vuole mediare e fare affari

(Di sabato 6 maggio 2023) Che cos’è la diplomazia (quella pubblica) se non un atto razionale e calcolato di mediazione, da parte di un’autorità politica? Ne discende il concetto di realpolitik, ossia l’applicazione pragmatica di relazioni internazionali che possono sconfinare, e spesso lo fanno, in rapporti di reciproco interesse anche con soggetti non raccomandabili istituzionalmente: come succede tra democrazie e autocrazie da sempre, creando legami materiali, ossia commerciali in cui ciascuno dei contraenti cerca di ottenere vantaggi e di sfruttare opportunità. E’ la strategia che favorisce una serie di priorità nella prospettiva di affermare sviluppo e potenza del proprio Paese, in una sorta di mutuo scambio grazie alla costruzione volontaria di legami che vanno oltre la frammentazione del mondo, i giochi di potere, i teatri di conflittualità tra le grandi potenze, le crisi economiche, sanitarie, ...