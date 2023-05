Giuseppe Giofrè single o fidanzato? Arriva l’inattesa risposta

Cristiano Malgioglio ,e Michele Bravi torneranno nei ruoli di giurati. Nessuna informazione sui possibili ospiti della puntata di Amici.Inoltre, direttamente da "Amici" di Maria De Filippi, la vita e il percorso artistico dei giudici Cristiano Malgioglio e. Infine, intervista di coppia per Maria Grazia Cucinotta e il ...A giudicare le loro esibizioni: Cristiano Malgioglio ,e Michele Bravi . Come tutti gli anni eccoci pronti per commentare e pagellare le esibizioni musicali. Solo quelle ... non ci ...

Giuseppe Giofrè: «Amici è casa. E Maria una seconda mamma» Vanity Fair Italia