Giuseppe Conte | fra l’aggressione di un no vax e le inchieste da affrontare

(Di sabato 6 maggio 2023) Non si è abbattuto e non ha perso tempo l’ex premier, aggredito da un uomo mentre si recava a un comizio a Massa il 5 aprile. Già dal palco subito dopo, e poi sui social media, ha stigmatizzato quanto accaduto lanciando a tutti un messaggio: “Il dissenso è legittimo, la violenza inaccettabile“.è stato colpito al volto da una persona che lo ha avvicinato fingendo di volerlo salutare per poi dargli uno schiaffo. Un gesto che, sul piano fisico, non ha avuto conseguenze e non ha impedito al presidente del M5S di tenere un discorso in vista delle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Ma che naturalmente ha avuto molto risalto.ha ricevuto solidarietà da molti cittadini così come dai leader politici. Giulio Milani, cerchiato in rosso, si avvicina ae lo ...

'Conci siamo sentiti anche ieri, diciamo che non sempre le agende si incrociano, ma sono convinta che su queste battaglie ci sia con lui e con il Movimento 5 Stelle una convergenza ...Con il leader M5s, che non è a Bologna, 'ci siamo sentiti anche ieri, non sempre le agende si incrociano, ma sono convinta che su queste battaglie ci sia con lui e con il M5s una ...Con il presidente del Movimento cinque stelle,, 'c'è un dialogo, assolutamente, non solo sul tema del lavoro di qualità, su quello del salario minimo, sul quale anche le altre opposizioni hanno avanzato delle proposte. Dialogheremo ...

Chi è Giulio Milani, l’aggressore di Conte a Massa: esponente no vax, editore, intellettuale, da sempre contro le misure draconiane dei governi Conte.“Una bellissima piazza, una partecipazione davvero enorme che dimostra come la gente non cade nella propaganda, che c’è bisogno di cambiare e che le politiche che il governo sta facendo non hanno il c ...