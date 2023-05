Giuntoli | non solo la Juve su di lui | occhi anche dall’estero!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 6 maggio 2023) Il Napoli festeggia lo scudetto conquistato grazie al pareggio ad Udine e sogna di poter aprire un ciclo vincente a partire da questo successo. Il primo passo per costruire un futuro simile sarà però cercare di trattenere coloro che hanno aiutato gli azzurri a conquistare questo successo. L’uomo la cui permanenza sembra essere più in bilico in queste ore è proprio colui che con le sue intuizioni di mercato ha costruito questo gruppo vincente, cioè Cristiano. Su di lui c’è infatti il forte pressing dellantus, in disperata ricerca di un nuovo direttore sportivo.conteso:una big europea su di lui! Le notizie di mercato che riguardano l’interessamento dellantus persono molto intense: il suo contratto è in scadenza nel 2024 e la missione rinnovo ...