Giro Italia | prima tappa e maglia rosa a Evenepoel

Visite guidate a bordo e un Convegno sulla Risorsa ...È scattato questo pomeriggio il 106°d'con la crono Fossacesia Marina - Ortona da 19,6 chilometri. La prima maglia rosa è andata sulle spalle del forte Remco Evenepoel leader con una gara perfetta con una una media di 55.211. ...Il campione del mondo di ciclismo su strada, Remco Evenepoel , dopo aver conquistato la prima maglia rosa deld'2023 vincendo la cronometro inaugurale, ha commentato la propria prova ai microfoni di Rai Sport: ' Un modo perfetto per tornare al. Sono felicissimo di conquistare questo primo ...

LIVE Giro d'Italia Evenepoel è una scheggia, la prima rosa è sua. Ganna è 2° La Gazzetta dello Sport

Il Giro d’Italia 2023 parte oggi dall’Abruzzo con la prima frazione a cronometro quasi interamente sulla Ciclovia dei Trabocchi. La corsa rosa vedrà 176 partecipanti dei 22 team in gara… Leggi ...Remco Evenepoel won the opening time trial of the Giro d'Italia on Saturday to claim the first pink jersey of the world's second most important stage cycling race after the Tour de France. The Belgian ...