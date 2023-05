Giro d' Italia Remco Evenepoel è un uomo violento

(Di sabato 6 maggio 2023)è un. È sceso dalla pedana di partenza di Fossacesia marina, prima tappa deld’2023, e ha iniziato a dare ceffoni a tutti gli altri 175 partecipanti alla corsa rosa. Non poteva fare altro. Serve subito mettere le cose in chiaro nel ciclismo, soprattutto a cronometro. E serve metterle in chiaro subito perché ild’è una corsa nella quale succede sempre qualcosa che la incasina, a volte la contorce, sicuramente ne complica la trama. Lungo i diciannove chilometri e seicento metri d’apertura il nerorossogiallo della maglia da campione nazionale belga a cronometro diha progressivamente virato al rosa. E viene quasi da pensare che il rischio è quello di ...

Indossarla ora è una sensazione straordinaria", commenta il ciclista belga Remco Evenepoel, della Soudal - QuickStep, vincitore della prima tappa deld'2023, nell'intervista andata in ...Parte in salita ild'2023 per i colori azzurri: la prima tappa, la cronometro di 19,6 km da Fossacesia ad Ortona, va a Remco Evenepoel: il corridore belga della Soudal Quick - Step si impone in 21'18''

Geraint Thomas non ha brillato nella cronometro di apertura al Giro d'Italia. Il britannico della Ineos-Grenadiers si è dovuto accontentare del nono posto nella prova contro il tempo con arrivo ad Ort ...Ascolta l'articolo Era il favorito della vigilia ed ha mantenuto le attese. Remco Evenepoel, l’enfant prodige del ciclismo mondiale, si presenta in Italia da Campione del Mondo e lascia la propria fir ...