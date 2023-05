Giro d' Italia prima tappa

Ed è anche per questo, per spingere verso un ciclismo da terzo millennio che pure istituzioni come ilD'innovano inventano e stupiscono .: mai in 106 edizioni la corsa rosa era iniziata ......con il nome del presidente della Repubblica come segno di riconoscenza nei confronti dell': ... Al neonato venne regalata la sciarpa del Palermo e gli scatti fecero ildel web, finendo anche ...Primoz Roglic non si fa impressionare da Remco Evenepoel, subito maglia rosa ald'2023 dopo una grande prestazione nella cronometro inaugurale della corsa rosa, in cui gli ha inflitto oltre 40 secondi di distacco. "Ci sono ancora 20 giorni. Alla fine vincerà il più ...

17.20 Giro, a Evenepoel la prima maglia rosa E' di Remco Evenepoel la prima maglia rosa del giro d'Italia. Il belga, cam- pione iridato su strada, ha dominato la crono d'apertura della corsa rosa,da ...Il belga batte lo specialista di Verbania di 22" ed è già in testa alla classifica. Bene i principali rivali Roglic, Almeida e Geoghegan Hart, attardato Caruso ...