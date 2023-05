Giro d' Italia | al via la 106ª edizione | si parte con una cronometro | conclusione a Roma

(Di sabato 6 maggio 2023) Unasenza precedenti di quasi 20 chilometri apre oggi la 106madeld'che si concluderà domenica 28 maggio a, lungo i Fori imperiali. Il percorso da Fossacesia Marina a Ortona è in granpianeggiante ed è quasi interamente ricalcato sulla ciclabile della Costa dei Trabocchi. Impegnativo il finale: una salita di 2.800 metri, classificata come Gran premio della montagna di quarta categoria. Tra gli specialisti dellaocchio a Tobias Foss e Filippo Ganna, con Magnus Cort Nielsen, Bauke Mollema, Einer Rubio, Fausto Masnada, Victor Lafay e Diego Ulissi possibili sorprese. La salita della prima tappa delè divisa in due tronconi, quello iniziale con una media del 5,4% e una punta dell'8%. Poi, dopo ...

'Io sono sempre ottimista. Già a gennaio ho fatto un primodi consultazioni e di ascolto con tutte le opposizioni. Quindi io sono fiduciosa, perché la ...Sallusti alla Convention di Forzaa ...L'AQUILA - 'Questo è lo scenario che accoglierà la carovana deld', un ambiente assolutamente Alpino, con un panorama mozzafiato'. Così Savegransasso, che in un video illustra lo stato dell'arte dell'ultimo tratto di strada a Campo Imperatore ripulita ...Fossacesia. Tutto pronto nel grande giorno per l'Abruzzo, in occasione della partenza del 106°d'da Fossacesia Marina. La prova verrà svolta lungo una strada di 50 chilometri passante per 8 comuni, partendo in pianura per il primi 14 chilometri sulla sede stradale di Ciclovia ...

GIRO D'ITALIA. Fuori Masnada, i corridori di casa nostra sono ridotti ai minimi termini. Lorenzo: «Voglio vincere una tappa». Mai partecipazione dei bergamaschi al Giro d'Italia, 106esima edizione, è ...