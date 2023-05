Giro d’Italia 2023 tappa 2

(Di sabato 6 maggio 2023) La prima fase della partenza in massa è un’opportunità per i ciclisti più veloci del campo. Il percorso lungo l’Adriatico non presenta particolari difficoltà, e le due salite al massimo stabiliranno la classifica delle montagne. Situata ai piedi dell’Appennino, la città di Teramo ospiterà la partenza della competizione. Si trova alla confluenza di due fiumi, ed è stato abitato fin dal III secolo a.C., tanto che oggi nel centro si possono vedere monumenti di epoche diverse: una torre eretta dai romani e una cattedrale del XII secolo. L’ultimadelrisale al 2011, quando Mark Cavendish vinse lo sprint. Il percorso si apre con un tratto leggermente ondulato che porta verso il mare. Subito dopo la partenza, c’è una dolce salita senza categoria a Bellante (5,4 km; 4,4%), e dopo altri due rigonfiamenti, i corridori ...

Il belga Remco Evenepoel, campione del mondo in carica, è già calato nella parte di favorito per vincere ilscattato oggi - sabato 6 maggio - dall'Abruzzo con la cronometro tra Fossacesia Marina e Ortona. (foto FB/) Evenepoel (Soudal - Quick Step) ha vinto la frazione superando di ...Il primo round di questo 106Girova a Remco Evenepoel che domina la 1tappa, la Costa dei Trabocchi Tudor ITT di 19.6 km da Fossacesia Marina a Ortona. Il Campione del Mondo, oggi in gara con la maglia di Campione Nazionale ...Ed è anche per questo, per spingere verso un ciclismo da terzo millennio che pure istituzioni come ilinnovano inventano e stupiscono .: mai in 106 edizioni la corsa rosa era iniziata ...