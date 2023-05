Giro d’Italia 2023 | Remco Evenepoel mostruoso a cronometro | sua la prima Maglia Rosa Secondo un ottimo Filippo Ganna

(Di sabato 6 maggio 2023)apre con gli effetti speciali il. Il campione del mondo in linea, campione belga contro il tempo, distrugge tutti nellad’apertura della Corsa: devastante la prova dell’uomo della Soudal-QuickStep lungo i 19,6 chilometri da Fossacesia Marina ad Ortona. Primo successo di tappa alche gli vale ovviamente anche la. Una media devastante, soprattutto nel primo tratto pianeggiante, quella del belga:ha chiuso la prova in 21.18 a 55.211 km/h, sbaragliando la concorrenza. Il primo degli umani è il nostro: il campione italiano della Ineos Grenadiers si destreggia benissimo, ma paga ...

La classifica della 1tappa Remco Evenepoel (Soudal Quick - Step) 21'18'' Filippo Ganna (Ineos - Grenadiers) +22'' Joao Almeida (UAE Team Emirates) +29'' Tao Geoghegan Hart (Ineos - Grenadiers) +40'' ......FAI delegazione di Tortona intitolata "Ruote e Campioni del nostro Territorio" visitabile fino al 21 maggio nei giorni di apertura del Comune e realizzata in occasione della Tappa delModifiche alle modalità di accesso nell'aeroporto'Abruzzo domenica 7 maggio quando è previsto il passaggio della carovana rosa del. Gli accessi allo scalo aeroportuale verranno temporaneamente modificati. Chiusi dalle ore 12 alle ore 16 gli ingressi posti in via Tiburtina Valeria e via Amendola. L'uscita e l'...