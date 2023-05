Giro d’Italia 2023 | Primoz Roglic | “Sono soddisfatto | ci sono ancora 20 giorni”

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) Subito una batosta in apertura per: lo sloveno della Jumbo-Visma chiude in sesta piazza la cronometro d’apertura del, pagando 43” dal rivale Remco Evenepoel. Le parole a Sporza del campione olimpico della specialità che non appare deluso: “Ovviamente avrei preferito passare in vantaggio su Evenepoel, ma va bene così.della mia prestazione. Ho fatto del mio meglio”. E aggiunge in tutta tranquillità: “Ci20. Alla fine vincerà il più veloce”. Una prestazione al di sotto delle aspettative? “Non avevo davvero aspettative.felice”. Foto: Lapresse