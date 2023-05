Giro d’Italia 2023 | la dichiarazione d’amore di Davide Cassani | “Mi fa sentire 40 anni di meno”

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) Ci sono eventi che segnano per sempre l’esistenza di uno sportivo. Lo sa bene, ex CT della Nazionale Italiana di ciclismo che a partire da oggi vivrà per la RAI ilin una veste inedita, dove mostrerà insieme al giornalista Ettore Giovannelli il dietro le quinte di ogni tappa della Corsa Rosa, stazionando nel retropalco alla partenza e all’arrivo non risparmiando però anche alcune incursioni sui pullman e sulle ammiraglie della squadra, svelando dunque qualcosa ad oggi di sconosciuto ai telespettatori. Persarà un ritorno nella TV pubblica, in quanto già in precedenza aveva assunto il ruolo di commentatore tecnico dal 1995 al 2013, salvo poi diventare appunto Commissario Tecnico fino al 2021. Anche per questo la prestigiosa rassegna di ciclismo ...