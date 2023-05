Giro d’Italia 2023 | la crono a Evenepoel Ganna secondo

(Di sabato 6 maggio 2023) Il belga è la prima maglia rosa Parte in salita ilper i colori azzurri: la prima tappa, lametro di 19,6 km da Fossacesia ad Ortona, va a Remco: il corridore belga della Soudal Quick-Step si impone in 21’18” conquistando la prima maglia rosa,il favorito di specialità Filippocon 21’40”. Completa il podio Joao Almeida, a 29? da. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il corridore della Ineos Grenadiers, Filippo Ganna , dopo il secondo posto ottenuto della cronometro della prima tappa del2023, la 19 km da Fossacesia a Ortona, si è detto soddisfatto delle indicazioni ricevute: ' Ho avuto buone sensazioni , ho fatto tutto quello che dovevo. Non ho nessun rimpianto, sono ...Puntava alla maglia rosa, ma il rossocrociato Stefan Kueng si dovuto accontentare della quinta posizione nella prima tappa della 106a edizione del. Il sangallese ha concesso ben 43 al dominatore di giornata, ovvero Remco Evenepoel. Il 23enne, che ha confermato di essere in ottima forma in questo inizio di stagione, non ha avuto...