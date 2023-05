Giro d’Italia 2023 | Joao Almeida più di un terzo incomodo Il portoghese si candida per il podio

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) La prima tappa delha visto un Remco Evenepoel spaziale. Il belga ha stravinto la cronometro con arrivo ad Ortona, facendo capire immediatamente di essere ilto principale per la maglia rosa rifilando 43” al suo diretto avversario Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Gli unici a tenere il distacco sotto i trenta secondi sono stati Filippo Ganna, apparso deluso dal risultato, e, invece estremamente soddisfatto. Non è una novità vedere il lusitano riuscire a figurare ottimamente nelle prove contro il tempo e ad insediarsi nelle zone nobili di classifica. Ormai protagonista della Corsa Rosa dal 2020, ai tempi in cui era compagno di squadra proprio di Evenepoel, emerse agli occhi del grande pubblico proprio grazie alle cronometro, vestendo per lungo tempo la ...