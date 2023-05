Giro d’Italia 2023 in tv oggi | orari tappa Fossacesia Marina-Ortona | streaming | programma RAI ed Eurosport

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) Comincerà quest’, sabato 6 maggio, la 106ma edizione del, una delle corse a tappe più storiche e importanti nel mondo del ciclismo. Ricordiamo che in tutto saranno 21 le frazioni di questo evento italiano, per un totale di 3.489,2 km con 51.400 metri di dislivello. LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO DELDALLE 13.50 La primasarà una cronometro individuale di 19.6 km. Toccherà al belga Laurens Huys (Intermarché – Circus – Wanty) aprire la corsa alle ore 13:50:00, mentre l’ultimo corridore al via sarà l’italiano Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) alle 16:45:00. Nel mezzo tutti i big e i corridori più attesi, tra cui il belga Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step), lo sloveno Primoz ...