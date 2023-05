Giro d’Italia 2023 | classifica generale dopo la prima tappa | Evenepoel è già maglia rosa

La classifica della 1tappa Remco Evenepoel (Soudal Quick - Step) 21'18'' Filippo Ganna (Ineos - Grenadiers) +22'' Joao Almeida (UAE Team Emirates) +29'' Tao Geoghegan Hart (Ineos - Grenadiers) +40'' ......FAI delegazione di Tortona intitolata "Ruote e Campioni del nostro Territorio" visitabile fino al 21 maggio nei giorni di apertura del Comune e realizzata in occasione della Tappa delModifiche alle modalità di accesso nell'aeroporto'Abruzzo domenica 7 maggio quando è previsto il passaggio della carovana rosa del. Gli accessi allo scalo aeroportuale verranno temporaneamente modificati. Chiusi dalle ore 12 alle ore 16 gli ingressi posti in via Tiburtina Valeria e via Amendola. L'uscita e l'...

LIVE Giro d'Italia, si corre la crono: Evenepoel è una scheggia, Ganna è 2° La Gazzetta dello Sport