Giro d’Italia 2023 | classifica e ordine di arrivo prima tappa | Evenepoel trionfa a cronometro | Ganna secondo

Sarà la città di Ortona a ospitare un nuovo corso per formare manutentori di eBike: il tutto partirà lunedì 8 maggio in concomitanza con ilche oggi ha preso il via da queste parti. I ...In occasione del passaggio dellungo via Tiburtina, a Sambuceto, nella giornata di domenica 7 maggio sono previste modifiche anche alle modalità di accesso in aeroporto. La Saga (Società abruzzese gestione aeroporto) ...Nanni Moretti NazioneAnno Produzione 1983 Genere Drammatico Commedia Durata 96' ... si prende e ci prende inma lascia ... Indimenticabili la scena in cui affoga la mancanza'affetto e il ...

LIVE Giro d'Italia, si corre la crono: guida Almeida. Ora Evenepoel, Roglic e Ganna La Gazzetta dello Sport