Giro d’Italia 2023 | azzurri in difficoltà Ganna si schianta contro Evenepoel | Caruso e Pozzovivo lontani | Fortunato a picco

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) E’ iniziata la 106a edizione delnel segno di Remco: il belga ha dominato la cronometro individuale della Costa dei Trabocchi, prendendosi così la prima maglia rosa e mandando un segnale ben preciso a tutti gli avversari diretti per la classifica generale. Siamo ancora agli albori, ma sicuramente non è stato l’inizio sperato per i corridori italiani. A partire da Filippo, che partiva da favorito per la cronometro inaugurale e si sperava potesse prendersi la prima maglia rosa così come successe a Torino due anni fa. Il corridore della Ineos Grenadiers ha analizzato lucidamente la sua prova, dichiarando come abbia fatto tutto ciò che era nelle sue corde, ma abbia trovato sulla sua strada un corridore più forte di lui. Insono apparsi anche i due uomini di ...