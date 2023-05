Giro d' Italia 2023 | altimetria | calendario e percorso di tutte le tappe

(Di sabato 6 maggio 2023)d'le. Tre cronometro, ottoper velocisti, sette arrivi in salita di cui quattro nell’ultima settimana di corsa. I corridori della 106esima edizione del, in programma dal 6 al 28 maggio, affronteranno subito un’impegnativa e affascinante cronometro di 18,4...

LIVE Giro d'Italia Evenepoel è una scheggia, la prima rosa è sua. Ganna è 2° La Gazzetta dello Sport

Il piemontese Filippo Ganna si era presentato con grandi ambizioni alla prima tappa del Giro d'Italia. Invece a dominare la crono dei Trabocchi e a indossare la prima maglia rosa è stato Remco ...L'attesa azzurra era per Filippo Ganna, ma l'uomo della Ineos Grenadiers è stato solamente il primo degli umani nella cronometro d'apertura del Giro d'Italia 2023. Il campione tricolore in carica dell ...