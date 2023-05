Giro | crono impressionante per Evenepoel Ganna limita i danni

(Di sabato 6 maggio 2023) Prova di forza del campione belga che nellametro individuale che dà il via ald'Italia infligge distacchi importanti ai rivali. Il campione d'Italia riesce are ichiudendo a soli 22 secondi di distacco. Decisamente peggio Roglic

Partenza in salita per gli azzurri Parte in salita ild'Italia 2023 per i colori azzurri: la prima gara, la cronometro di 19,6 km da Fossacesia ad Ortona, va a Remco Evenepoel con una prova mostruosa che gli vale il tempo di 21'18'', secondo il ......17.20, a Evenepoel la prima maglia rosa E' di Remco Evenepoel la prima maglia rosa deld'Italia. Il belga, campione iridato su strada, ha dominato lad'apertura della corsa rosa,da Fossacesia Marina ad Ortona, 16,9km tra le bellezze della Costa dei Trabocchi. dei Trabocchi. A ...

Il Giro d’Italia 2023 parte oggi dall’Abruzzo con la prima frazione a cronometro quasi interamente sulla Ciclovia dei Trabocchi. La corsa rosa vedrà 176 partecipanti dei 22 team in gara… Leggi ...ORTONA - Remco Evenepoel ha iniziato il Giro piazzando una crono da 55.211 km/h, una prova impressionante che gli dà la prima rosa con un vantaggio colossale sul secondo, Filippo Ganna (22”) e sopratt ...