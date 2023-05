(Di sabato 6 maggio 2023) Anche per la Giornata della Gioventù il presidente rilancia la "rivitalizzazione rurale", mentre il Guangdong annuncia che invierà 300milanelle campagne. La realtà è che le università sfornano 10 volte piùdi un decennio fa, ma l'offerta di posti qualificati non tiene il passo. Creando frustrazione fra i ragazzi

Giovani, laureati e disoccupati. In Cina Xi vuole mandarli nei campi L'HuffPost

Anche per la Giornata della Gioventù il presidente rilancia la "rivitalizzazione rurale", mentre il Guangdong annuncia che invierà 300mila giovani ...Sabato la prima edizione dell’iniziativa promossa da University Network dal mattino a notte fonda. Il fondatore: "Job fair superate, ora eventi per fare rete". E si discute di caro-affitti e salute me ...