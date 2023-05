Giornata chiave per la Champions | l’Atalanta dipende solo da sé stessa

Leggi su bergamonews

(Di sabato 6 maggio 2023) Bergamo. Gian Piero Gasperini lo aveva definito come un traguardo “impensabile a inizio stagione” dopo la vittoria con lo Spezia, ma proprio grazie a quel successo nell’infrasettimanale, combinato con i passi falsi di Milan e Roma,si trova ad essere di fatto padrona del proprio destino per quanto riguarda la corsa allaLeague. Tanto semplice, a dirsi, quanto chiaro: se da qui a fine stagione le vincerà tutte, la Dea conquisterà certamente un posto tra le prime quattro. Nell’ordine: Juventus in casa, Salernitana in trasferta, Verona in casa, Inter in trasferta e Monza in casa. In potenza si tratta di fare 73 punti, anche se potrebbero bastarne meno, se le combinazioni sugli altri campi si dicessero favorevoli. Già la vittoria contro il Torino alla 32ª, combinata con il pareggio tra Milan e Roma nello ...