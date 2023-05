Giorgia Meloni | “Un abbraccio a Michela Murgia | spero riesca a vedere il giorno in cui non sarò più premier”

(Di sabato 6 maggio 2023) Il messaggio di: “Unrivolge un pensiero adopo che quest’ultima ha rivelato in un’intervista di avere un tumore al quarto stadio. In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, infatti, la presidente del Consiglio ha scritto: “Apprendo da una sua lunga intervista che la scrittriceè affetta da un bruttissimo male. Non l’ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio mandarle une dirle che tifiamo per lei”. “E iodavvero che leiilin cui nonpiù ...

Narrazione di regime Globalist ha già scritto dell'incontro a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio e il generale libico Khalifa Haftar. L'uomo forte della Cirenaica, giudicato ... Così su Facebook, postando una foto con il premier britannico. Il principino Louis sbadiglia e chiacchiera con Charlotte Sbadiglia, si muove, guarda il soffitto,... ' Gli italiani continuano a premiare l'operato del Presidente e a riporre fiducia in Fratelli d'Italia. Avanti così, sempre negli interessi della nostra Nazione '. Lo scrive su Facebook Tommaso Foti , capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni replica alla scrittrice Michela Murgia, che in un'intervista al Corriere della Sera rivela di avere un tumore al quarto stadio. "Spero solo di morire quando ... Premier Giorgia Meloni wished cyclists competing in the Giro d'Italia good luck on Saturday as cycling's second-biggest stage race got underway on the Adriatic Trabocchi coast in Abruzzo.