Giorgia Meloni risponde a Murgia | Spero veda il giorno in cui non sarò più premier

(Di sabato 6 maggio 2023) Laha commentato sui social il contenuto dell'intervista rilasciata dalla scrittrice Michelaad Aldo Cazzullo, sul Corriere della Sera, dove ha raccontato di avere un carcinoma renale al quarto stadio. "Apprendo da una sua lunga intervista che la scrittrice Michelaè affetta da un bruttissimo male. Non l'ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei". ha scritto la. "E iodavvero che lei riesca a vedere ilin cui nonpiù Presidente del Consiglio, come auspica, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo".

'Non l'ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei':lo ha scritto su Facebook commentando la notizia della malattia di Michela Murgia . Quest'ultima, in una toccante intervista al Corriere della Sera , ha raccontato di avere un tumore. '...'Spero solo di morire quandonon sarà più presidente del Consiglio. Perché il suo è un governo fascista. Quando avevo vent'anni ci chiedevamo se saremmo morti democristiani. Non ...... il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il conduttore di 'Accordi&Disaccordi' (Canale Nove) Luca Sommi, hanno attaccato il governo e. Travaglio, come al solito, non ...

L'abbraccio di Giorgia Meloni a Michela Murgia dopo le parole sulla malattia: «Spero vedrai il giorno lontano in cui non ... Open

“Il cancro non è una cosa che ho; è una cosa che sono“. Cara Michela Murgia, questa proprio non ce l’aspettavamo. Ci hai spiazzati tutti. Non con uno scritto, per un tuo intervento puntuale e pungente ...In una lunga intervista al Corriere, la scrittrice 50enne ha detto di avere un cancro al rene. Una lunga chiacchierata, nella quale Murgia ha parlato anche di politica: "Spero solo di morire quando Gi ...