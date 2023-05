Giorgia Meloni risponde a Michela Murgia | “Spero che riesca a vedere il giorno in cui non sarò più premier perché punto a rimanere Forza!”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) “solo di morire quandonon sarà più presidente del Consiglio,il suo è un governo fascista”. Cosìin un’intervista al Corriere della Sera nella quale racconta di avere un cancro al rene al quarto stadio e mesi da vivere: “Mi sto curando con un’immunoterapia a base di biofarmaci. Non attacca la malattia; stimola la risposta del sistema immunitario. L’obiettivo non è sradicare il male, è tardi, ma guadagnare tempo. Mesi, forse molti”. E laha deciso dire all’autrice 50enne con un post su Facebook: “Apprendo da una sua lunga intervista che la scrittriceè affetta da un bruttissimo male. Non l’ho mai ...