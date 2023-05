Gioconda di Leonardo | uno dei più grandi misteri al mondo | cosa cela quel volto enigmatico

... vino e buona cucina Il paesaggio del Valdarno si dice che ebbe come estimatoreda Vinci. ...lo studioso Silvano Vinceti afferma che il ponte Romito di Laterina sia quello dietro la. ..., scoperto cosa si nasconde sullo sfondo. Si tratterebbe del ponte Romito di Laterina in provincia di Arezzo Individuato il ponte che fa da sfondo al ritratto delladida Vinci . Come riporta l'Agi, stando al racconto del Guardian , lo storico italiano Silvano Vinceti ha affermato di non avere dubbi sul fatto che 'il ponte Romito di Laterina in ...... oltre alla Meloni, finita simpaticamente in una vignetta di Stefano Rolli sul Secolo XIX appesa a una parete del museo parigino del Louvre come "l'Iraconda", al posto della "" dida ...

Svelato il ponte alle spalle della Gioconda, ecco dove sarebbe davvero ambientato il capolavoro di Leonardo greenMe.it

"La caratteristica forma dell'Arno lungo corrisponde a quanto raffigurato da Leonardo", afferma l'autore della scoperta ...Uno storico italiano ha appena scoperto dove si trova la località dipinta alle spalle della Monna Lisa, il famoso capolavoro di Leonardo da Vinci.