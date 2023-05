Ginnastica artistica | Serie A | Macerata domina la terza tappa Squilli di Macchiati | Casali e Macchini Bartolini ritorna

(Di sabato 6 maggio 2023) La Virtus Pasqualetti diha vinto ladellaA1 dimaschile, andata in scena al PalaRossini di Ancona. La formazione marchigiana ha bissato il successo ottenuto un paio di mesi fa a Ravenna, imponendosi con lo schiacciante punteggio di 244.550 e rifilando quasi cinque lunghezze di distacco alla seconda classificata. Mariosi è messo in ottima mostra dopo gli Europei (14.300 al volteggio, 13.500 alla sbarra, 14.500 alle parallele pari, 13.700 al cavallo, 13.400 agli anelli e 13.100 al corpo libero). Matteo Levantesi è stato magistrale sugli staggi (14.700, partendo da 6.6) dopo aver disputato la finale nella rassegna continentale. In asquadra anche il convincente Filippo Castellaro (14.250 al quadrato), Paolo Di ...

... Gymnastic Romagna Team (470.200) e AGS Eur di Roma (467.150), per le donne Brixia Brescia (332.800),Civitavecchia (313.650),Heaven (305.750),81 Trieste (301.150), ...Giornata di verdetti per la Serie A1 della, tornata in pedana quest'oggi ad Ancona per l' ultima tappa della stagione regolare . Per quanto concerne l'appuntamento marchigiano, al femminile solito dominio da parte della ...Retrocedono direttamente in B l'Mugello, la Livornese e laNapoli. Tra le donne dominano le vercellesi di Federica Gatt ed Enrico Pozzo, sia all'ex Pala Rossini con 154.500 " ...

