Ginnastica artistica in tv oggi | Serie A Ancona 2023 | orari | programma | streaming

(Di sabato 6 maggio 2023)sabato 6 maggio (ore 14.30) va in scena la terza tappa delladi, il massimo campionato italiano a squadre. Prosegue la stagione della Polvere di Magnesio e si preannuncia grande spettacolo ad. Si torna in pedana a distanza di due mesi dall’appuntamento di Ravenna, visto che nel frattempo si sono disputati il Trofeo di Jesolo, gli Europei e tappe di Coppa del Mondo. Sarà l’ultima tappa della regular season, al termine conosceremo le formazioni qualificate alla Final Six, dove verranno assegnati gli scudetti. All’evento parteciperanno i ginnasti di punta del movimento tricolore. In pedana sono attesissime le Fate (Giorgia Villa, Alice D’Amato, Angela Andreoli, Manila Esposito; assenti le infortunate Asia D’Amato e Martina Maggio) e il meglio ...

Si è conclusa quest'oggi, con la terza e ultima prova del Campionato Nazionale "Trofeo San Carlo Veggy Good" , la Regular Season di Serie B dimaschile e femminile , in scena al Pala Prometeo di Ancona con l'organizzazione della società locale della Giovanile Ancona del presidente Maurizio Urbinati. Le prime tre squadre ...È il Pala Rossini di Ancona il teatro della terza prova del campionato di serie A1 del campionato a squadre dimaschile e femminile. Stasera in pedana ci saranno atlete e atleti delle squadre di B, mentre la giornata clou per quanto riguarda la Romagna sarà quella di domani, quando nel ...'Alessandra Ceripa è ben nota nel nostro comprensorio come fondatrice e Direttricedella scuola cerite Ssd Dimensione danza 2000, nella quale ha riversato con tanta passione la sua formazione di ex ballerina con partecipazione a noti spettacoli teatrali e televisivi con la ...

Ginnastica artistica, l'Italia torna protagonista in Serie A: Fate e Moschettieri in gara dopo gli Europei, tra assenze e conferme OA Sport

Oggi sabato 6 maggio (ore 14.30) va in scena la terza tappa della Serie A 2023 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Prosegue la stagione della Polvere di Magnesio e si pr ...Martina Maggio si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico a inizio giugno. La ginnastica subirà un'operazione al piede che le ha creato parecchi fastidi negli ultimi mesi e che le ha impedito di p ...