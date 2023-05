Gigliola Cinquetti | Giuliana Loiodice | Paola Pitagora sul set di “L’età giusta” di Alessio Di Cosimo

(Di sabato 6 maggio 2023) In corso in Umbria le riprese di “”, commedia diretta daDicon Valeria Fabrizi, Alessandro Bertoncini,, Giuseppe Pambieri e Iole Mazzone. Riprese a Narni, Todi, Assisi, finanziato dal MIC DGCA tramite Umbria Film Fund 2021. Il film è prodotto da 102 Distribution, Settembre Produzioni, CD Cine Dubbing, An.tra.cine e Well Enough Film in collaborazione di Rai Cinema. Si è avvalso del supporto di Umbria Film Commission Sono in corso in Umbria le riprese di “”, commedia diretta daDi(già autore di corti premiati e documentari quali Barber ...

