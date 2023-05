Gianmarco Petrelli | l’aneddoto su Maria De Filippi e le parole su Alessandra Celentano

(Di sabato 6 maggio 2023)è stato fra i ballerini di Amici 22 più amati e questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv dove ha parlato die diDe. “Io ho provato ad entrare ad Amici, nel 2019, nel 2020 e nel 2021. Nel 2022 sono riuscito ad entrare. Si conquistare la maestranon è da tutti, questo merito lo porterò con me per anni. Forse è una delle cose più belle, se non la più bella, perchè dopo anni di tentativi riuscire ad entrare ad Amici proprio grazie alla maestraè una cosa non da tutti. Ha un valore aggiunto il fatto che lei mi abbia scelto. È stata una grande emozione quando lei mi ha detto di si. Io poi sono molto emotivo, e il mio scoppiare a piangere è stato ...

Gianmarco Petrelli di Amici: “La passione per la danza la devo a Michael Jackson. Essere scelto dalla Celentano è un grande onore. Maria De Filippi Un piacere ascoltare una persona che dedica il suo tempo a noi ragazzi” SuperGuidaTV

