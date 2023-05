Genova | Pumba due settimane in canile | ma il sequestro non era autorizzato

(Di sabato 6 maggio 2023) La storia del pitbull sfuggito al padrone e finito in gabbia anche se il pm aveva detto alla polizia municipale di liberarlo

I vigili sequestrano per due settimane un cane nonostante la procura avesse negato l'autorizzazione al provvedimento. La storia di, un pit bull di 10 anni con qualche acciacco (e la fedina penale scevra da aggressioni o denunce) si è conclusa ieri pomeriggio quando il suo padrone, il signor A. S. grazie all'energica azione

