(Di sabato 6 maggio 2023) I fatti sono avvenuti a fine marzo nel tratto compreso tra i caselli diPrà ed Arenzano Un uomoper diversi metri. Per questo la polizia di Stato diha arrestato quattro persone per. L’indagine, coordinata dalla Procura, è stata condotta dai poliziotti della Sottosezione diSampierdarena in collaborazione con la Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria ‘Liguria’ di. I fatti sono avvenuti a fine marzo nel tratto della A10 compreso tra i caselli diPrà ed Arenzano: i quattro, a bordo di un auto hanno costretto un camionista di nazionalità marocchina ad arrestarsi in corsia di emergenza lanciandogli oggetti ...

Genova, investito e trascinato sull'A10: 4 arresti per tentato omicidio

