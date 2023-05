Genova | inseguono un furgone e lo costringono a fermarsi Poi investono l’autista lo trascinano sull’A10 Quattro arresti per tentato omicidio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) Un uomo è stato investito e trascinato per diversi metrie la polizia di Stato diha arrestatopersone per. I fatti sono avvenuti a fine marzo tra i caselli diPra’ ed Arenzano. Gli agenti della Sottosezione Polizia StradaleSampierdarena sono intervenuti sul tratto autostradale dove isoggetti coinvolti, a bordo della stessa auto, hanno costretto una persona, di nazionalità marocchina, che era alla guida di un autocarro, anella corsia di emergenza lanciando oggetti contro il veicolo. I presunti aggressori sono scesi dall’auto e hanno iniziato a picchiarlo con schiaffi, pugni al volto e calci, tirandolo poi giù dall’abitacolo e minacciandolo anche in lingua araba. ...