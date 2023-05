Genoa | Sturaro | «Un emozione unica | voglio restare anche il prossimo anno»

(Di sabato 6 maggio 2023) Le parole di Stefanodopo la promozione diretta in Serie A da parte del: «, questo traguardo era difficilissimo» Stefanoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo che ilha conquistato la promozione in Serie A. Di seguito le sue parole PROMOZIONE – «, questo traguardo era difficilissimo, siamo partiti con tantissime pressioni». RINNOVO – «Da parte mia c’è questa volontà, è la mia priorità e per questo non ho mai ascoltato le offerte. Deve decidere la proprietà».

"Emozione unica, questo traguardo era difficilissimo, siamo partiti con tantissime pressioni". Stefano Sturaro esulta così ai microfoni di Sky per la promozione anticipata del Genoa in Serie A: "Gioca ...l Genoa è promosso in serie A con due turni di anticipo. Dopo il Frosinone, è la squadra rossoblù a centrare la seconda promozione diretta grazie al successo per 2-1 in casa contro l’Ascoli con Mauro ...