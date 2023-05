Genoa promosso in Serie A dopo un anno di B

(Di sabato 6 maggio 2023) GENOVA (ITALPRESS) – IlinA con due turni di anticipo.il Frosinone, è la squadra rossoblù a centrare la seconda promozione diretta grazie al successo per 2-1 in casa contro l’Ascoli e il contemporaneo pari del Bari sul campo del Modena che fa rimanere i pugliesi a 8 punti di distacco daini. Davanti al presidente della Lega diB Mauro Balata, la formazione di Gilardino, che torna in Aun, si è imposta grazie alle reti di Bani e Badelj, mentre è di Marsura il gol per l’Ascoli. “E’ stata una cavalcata incredibile, un sogno raggiunto grazie a questi ragazzi e a questo pubblico che ci ha sempre sostenuto. E’ stato qualcosa di unico e straordinario. Mi commuovo perchè questo è uno sport incredibile, aver ...

I complimenti di Toti "Complimenti alla proprieta' 777 Partners, al presidente Alberto Zangrillo, a tutta la squadra e allo staff tecnico per il meritato ritorno delin serie A. Un obiettivo ...In classifica ilsale a quota 70, 8 punti in più del Bari terzo, e può festeggiare la promozione diretta nella massima categoria.GENOVA - Ilin serie A con due turni di anticipo. Dopo il Frosinone, è la squadra rossoblù a centrare la seconda promozione diretta grazie al successo per 2 - 1 in casa contro l'Ascoli e il ...

Bari, sfuma la promozione diretta. Il Sudtirol vince a Terni, Pisa di nuovo k.o. La Gazzetta dello Sport

Cruciale il pareggio tra Modena e Bari per 1-1. Il Grifone ha battuto 2-1 l’Ascoli nella 36/a giornata di campionato e sale così a quota 70 punti, a +8 sul Bari terzo in classifica fermato sull’1-1 da ...Dopo la sfida tra Milan e Lazio (nella quale si registra l’infortunio di Rafael Leão) la 34ª giornata di Serie A ( che riaccoglie il Genoa, oggi matematicamente promosso) prosegue con un altro scontro ...