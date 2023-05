L'ottimo lavoro svolto da Johannes Spors alnon è passato inosservato in Premier League ed in particolar ein casa Tottenham . Il nome del direttore sportivo del Grifone e di tutti i club appartenenti al mondo 777 Partners, infatti, ...... in conferenza stampa, all'antivigilia della gara esterna con la Ternana in programma sabato pomeriggio: "Dopo la bella prestazione contro una grande squadra come ilc'è ilche ci ...Perché il Venezia è il terzo club con più stranieri del campionato , dopo Parma e: ci giocano ... "", mentre a Düsseldorf "l'uomo venuto dai ghiacci" , e visto l'andazzo, servirà ...

Genoa, pericolo Tottenham: tenta lo “scippo” del ds Spors ItaSportPress

Potrebbe esserci anche Spors, direttore sportivo del Genoa, nel mirino del Tottenham per la prossima stagione al posto di Paratici.