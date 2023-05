Genoa in Serie A | festa con sfottò alla Sampdoria VIDEO

- sc Heerenveen 0 - 0 20:00 SC Cambuur - FC Utrecht 0 - 0 21:00 Ajax - AZ CALCIO -B 14:00 Cittadella - Benevento 3 - 1 14:00 Cosenza - Venezia 1 - 1 14:00- Ascoli 2 - 1 14:00 Modena - ...Iltorna inA dopo un solo anno di purgatorio. In un match della 36/a giornata, disputato tra le mura amiche allo stadio 'Ferraris', i rossoblù si impongono 2 - 1 sull'Ascoli, grazie ai gol ...Notizia dalle radioline: rigore per il Modena contro il Bari, tiro e goooooll: 1 - 1 nella città emiliana! Virtualmente al minuto 78' ilè inA! Il tempo corre maledettamente lento L'...

L'Inter vince all'Olimpico contro la Roma, Lazio battuta a San Siro dal Milan. Atalanta in emergenza contro la Juventus. I grifoni promossi ...Bottino pieno delle milanesi sulle romane. Atalanta in emergenza contro la Juventus. Il Genoa torna in Serie A ROMA – Giornata nera per le romane che si arrendono alle milanesi. L'ultima in ordine di ...