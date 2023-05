Genoa in Serie A | Bari fermo al palo | liguri nuovamente nell’Olimpo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 maggio 2023) Un solo anno di purgatorio prima di tornaredel calcio italiano. Tanto è durato l’esilio deldi 777 Partners che, dopo aver bevuto dal calice amaro della retrocessione durante la scorsa stagione, si è preso la grande soddisfazione di centrare immediatamente il ritorno in massima. IlinA dopo aver disputato un torneo cadetto a due facce: il primo quasi disastroso, mentre la seconda parte è stata praticamente perfetta dopo l’avvento in panchina di Alberto Gilardino che era arrivato a Marassi in sostituzione di Alexander Blessin. Una promozione davvero meritata per il Grifone che si aggiunge al Frosinone che aveva festeggiata la A qualche giorno prima. Fondamentale per il’incrocio di risultati postivi con il ...