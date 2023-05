Genoa-Ascoli | le formazioni ufficiali

(Di sabato 6 maggio 2023) La 36esima giornata del campionato di Serie B propone la sfida tra. La posta in palio nell’incontro odierno è elevatissima. Il Grifone, infatti, ottenendo un risultato migliore del Bari impegnato in casa del Modena, festeggerebbe l’immediato ritorno in Serie A. Gli ospiti, invece, dopo aver messo ormai in cassaforte la salvezza, vanno a caccia di un posto nei playoff. Ecco, di seguito, ledi. Il, secondo in classifica con 67 punti, è reduce dal pareggio a reti bianche con il Sudtirol. I rossoblù cercheranno di far valere ancora una volta il fattore campo. Tra le mura amiche, infatti, nelle ultime 10 partite hanno ottenuto 9 vittorie e un pareggio. Il tecnico Gilardino, essendo squalificato oggi sarà sostituito ...

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di(calcio d'inizio ore 14).: Martinez; Dragusin, Bani, Vogliacco; Frendrup, Sturaro, Badelj, Strootman, Sabelli; Gudmundsson, Coda.: Leali; Adjapong, Simic, Bellusci, ...Dopo la vittoria del Cagliari per 5 - 0 sul Perugia, la Serie B torna in campo per la 36giornta: trasferta a Pisa per il Frosinone, ilospita l'. Alle 16:15 Palermo - Spal, chiude la giornata Parma - Brescia, in programma domenica alle ...... sabato 6 ore 14 Reggina - Como, Cittadella - Benevento, Cosenza - Venezia, Pisa - Frosinone,, Modena - Bari, Ternana - Sud Tirol, ore 16,15 Palermo - Spal; domenica 7 ore 16.15 Parma -...

Si respira una grande atmosfera a Marassi, a un'ora da Genoa-Ascoli, partita che potrebbe decretare la promozione in Serie A dei rossoblù. Nel caso in cui il Bari non vincesse con il Modena e il Genoa ...I tifosi rossoblù si sono radunati vicino allo stadio prima della partita Genoa-Ascoli per incoraggiare la squadra ...