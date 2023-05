Genoa-Ascoli 2-1 | il tabellino

Iltorna in Serie A dopo un solo anno di Serie B. Il Grifone ha battuto 2 - 1 l'nella 36/a giornata di campionato e sale così a quota 70 punti, a +8 sul Bari terzo in classifica. Bani ...Avanti nel primo tempo con Ricci (34'), i pugliesi di Mignani si sono fatti così riprendere e con l'1 - 1 sono scivolati a - 8 dal, che con due sole gare rimaste è ormai ...Iltorna in Serie A dopo un solo anno tra i cadetti. In un match della 36/a giornata, allo stadio 'Ferraris', i rossoblù si impongono 2 - 1 sull', grazie ai gol di Bani al 16' e Badelj al 63',...

Genoa-Ascoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv ItaSportPress

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...È un pareggio amaro per il Bari, che al "Braglia" di Modena si ferma sull'1-1. L'eurogol di Ricci non basta, Diaw la riprende su rigore consegnando la Serie A al Genoa ...