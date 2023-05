Gelato fatto in casa | 3 ingredienti | cremosissimo e senza gelatiera!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 6 maggio 2023)in, con soli 3La stagione estiva si avvicina e aumenta la voglia e il consumo di. Ma questo alimento èdubbio molto amato in tutte le stagioni e spesso viene utilizzato per la creazione di particolari dolci. Ma avete mai pensato di poterlo fare inin pochi minuti? L’unico tempo di attesa è l’inserimento nel freezer dopo che lo avete fatt. Per provare basterà prendere i pochielencati e seguire il procedimento, entrambi di seguito. Buon lavoro!in, con soli 3...