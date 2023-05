GdS – Mac Allister ‘mata’ il Manchester United e si avvicina al Liverpool | niente da fare per Juve e Inter | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 6 maggio 2023) 2023-05-06 10:10:38 L’autorevole Gazzetta: Alexis Macfirma la rivincita del Brighton sul. Ieri sera, una decina di giorni dopo la semifinale di FA Cup persa ai rigori a Wembley, il centrocampista argentino ha segnato il gol della vittoria in Premier League con un calcio di rigore trasformato al 99° minuto (FOTO). Classe 1998, compirà 25 anni il prossimo 24 dicembre ed è sotto contratto fino a giugno 2025 col club inglese allenato da De Zerbi. Il campione del mondo, questa stagione già a quota 11 gol in Inghilterra, è pronto al grande salto nel prossimo mercato estivo. RESTA IN PREMIER – Sulle sue tracce c’è il, che ha già avviato la trattativa per acquistarlo. I Reds, che a fine stagione saluteranno Naby Keita (in scadenza di contratto a giugno) e Arthur ...