"La tempistica dell'attacco con drone al Cremlino pochi giorni prima del Giorno della Vittoria mostra la crescente vulnerabilità della Russia a talie ha quasi certamente aumentato la ...... la più grande d'Europa , in mano ai russi sin da marzo 2022 e sorvegliata speciale per idi ... Al crescente numero diin territorio russo e all'esplosione senza precedenti di un drone ...Da un lancio della Dire : "Crescono iper le comunità del Darfur, nel Sudan occidentale al ... 'Sono in corsoda forze di base nel quadrante sud - occidentale della città' ha detto all'...

Gb, timori di attacchi dietro cancellazioni parate 9 maggio - Europa Agenzia ANSA

Le preoccupazioni della leadership russa sulla sua vulnerabilità agli attacchi e le potenziali proteste pubbliche sulla guerra in Ucraina hanno contribuito alla decisione di annullare molte parate del ...Yevgeny Prigozhin cammina tra decine di cadaveri stesi a terra, nell'oscurità, imprecando e insultando il ministro della Difesa Serghei Shoigu. «Dove sono le ...