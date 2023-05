Gb | Patrizi Montoro | “Carlo III ‘ministro’ ombra della regina Elisabetta’

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 6 maggio 2023) "Sarà un grande sovrano. Lo stesso sarà per Camilla. Ha saputo attendere e si è ripresa il trono che le spettava". “Oggi con l’incoronazione a Westminster AbbeyIII ha ‘ufficializzato’ un ruolo che in fondo, a mio avviso, svolgeva da anni. Una sorta di ministro, sempre un passo dietro rispetto allaElisabetta per non offuscare la regale madre, un compito svolto sempre con eleganza e ritegno”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos la scrittrice e giornalista Flaminia. Ed ha aggiunto: “Seppur sfarzosa, forse anacronistica per i nostri tempi, la cerimonia di incoronazione diIII e Camilla ha dimostrato la forte personalità dell’attuale sovrano. Edoardo VIII aveva dovuto abdicare per sposare l’americana pluridivorziata Wallis Simpson, ...