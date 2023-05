Gazzetta – Mourinho e la Roma | il retroscena | il futuro e il mercato

infatti non usa giri di parole quando sceglie di rispondere al presidente dell'Aiac, Renzo Ulivieri, che nei giorni scorsi aveva criticato aspramente le dichiarazioni rilasciate dal tecnico ...In pieno recuperofa altre tre sostituzioni. E sembrano tanto un messaggio al club: dentro ... PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidianoin ...deve gestire ancora Dybala (in campo solo nel finale), ma ritrova Belotti in attacco. La prima occasione è della Roma con un destro da fuori area di Pellegrini deviato da Bastoni e Onana in ...

Mou, è scontro con Ulivieri: "Felice delle critiche da chi è stato squalificato 3 anni per scommesse..." La Gazzetta dello Sport

Al termine di Roma-Inter 0-2 lo Special One è tornato sulla polemica contro l'arbitro Chiffi, che era stato difeso dal numero uno di Assoallenatori ...Il tecnico della Roma non lo cita, ma è chiaro il riferimento al presidente dell’Aiac che in settimana lo aveva redarguito dopo le parole contro Chiffi ...