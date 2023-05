(Di sabato 6 maggio 2023) Dopo la prima maglia rosa assegnata a Evenepoel la classifica ha espresso il verdetto iniziale: il campione del mondo è in forma stratosferica. Il commento del vicedirettore Pier Bergonzi, in studio ...

Ganna deluso Merita applausi. Questo Remco non si batte Gazzetta

Un Filippo Ganna parecchio deluso al termine della prima tappa del Giro d'Italia 2023. L'uomo della Ineos-Grenadiers ha dovuto accontentarsi della seconda piazza nella cronometro di Ortona, beccandosi ...Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) subito in maglia rosa al Giro d'Italia 2023. Il belga, 23 anni, campione del mondo in carica, è il favorito per la vittoria finale. Oggi, sabato 6 maggio, nella Gra ...