“Futuro nero come quest’acqua” E versano liquido nero nella fontana di Piazza Navona

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) Ultima Generazione ha messo in atto l’ennesima azione per lanciare un nuovo allarme sul “” che attende l’umanità, versando del carbone vegetale diluito in acquadei Quattro fiumi a, a Roma. È successo tutto intorno alle ore 15 di sabato 6 maggio e i responsabili sono quattro persone legate alla campagna “non paghiamo il fossile“, scritto anche sulle bandiere esposte dai manifestanti del gruppo ambientalista: le forze dell’ordine sono arrivate sul posto e gli attivisti hanno fatto resistenza passiva. In un secondo momento, sono stati portati via dai poliziotti intervenuti. “Il nostro: senza acqua non c’è vita e con ...