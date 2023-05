Furti in casa | allarme in più comuni della Valseriana | “Intensificati i controlli”

(Di sabato 6 maggio 2023) Premolo. Venerdì sera, 5 maggio, si sono verificati dei tentativi di furto in alcune abitazioni di Premolo e dei paesi limitrofi. A farlo sapere è il sindaco Omar Seghezzi: “L’amministrazione comunale – spiega – è in contatto dalla scorsa notte con le forze dell’ordine. Sono in corso da parte dei Carabinieri tutte le indagini ed accertamenti del caso e sono statisul territorio”. L’obiettivo del primo cittadino non è quello di creare eccessivo allarmismo. “Ma chiediamo a tutti i cittadini di prestare particolare attenzione – aggiunge – e di segnalare immediatamente qualora si notino movimenti, rumori o situazioni sospette. Iin tal caso, contattare il numero 112 per attivare gli interventi delle forze dell’ordine”. Soltanto pochi giorni fa, nel Comune di Parre erano stati denunciati ben quattroin una ...

...pezzo dopo pezzo il puzzle di un'attività criminale che proseguiva sul doppio binario deid'... In particolare, raccontava di essersi recato adi tale Andrea in compagnia di Ferrera, per ...Il trentacinquenne, dunque, è stato associato presso laCircondariale di Sanremo. Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire la paternità di altricommessi nel ...... la furia dei ladri:e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al '... in pieno centro, a festeggiare lo scudetto portato adalla sua squadra del cuore. Il malcapitato,...

Ladri in casa, il proprietario li insegue a piedi in strada RomaToday

Secondo Eurispes un italiano su 4 non sente il luogo dove vive come sicuro. Quali sono i reati che preoccupano di più i cittadini.Dopo la festa di fine anno della squadra di Terza Categoria, i gestori della Polisportiva sono andati a casa, ma alle 3,40 hanno ricevuto la telefonata dei dirimpettai che hanno chiesto di abbassare l ...